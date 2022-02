Virus poslabšal tudi potovalne navade

Čeprav je bilo v zadnjih dveh letih osebnega motornega prometa na ljubljanskih cestah bistveno manj, razloga za veselje ni. Nasprotno. Podatki merilnih mest kažejo, da je takoj, ko je virusni primež popustil in so se začeli sproščati zajezitveni ukrepi, promet spet eksplodiral. Tako je bil decembra lani na nekaterih vpadnicah le še nekaj odstotkov manjši kot decembra 2019, na Šmartinski cesti pri BTC pa je to raven v smeri proti središču mesta celo že presegel.