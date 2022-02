Bilo je na valentinovo leta 2013, pred natanko devetimi leti, ko je 30-letna južnoafriška manekenka in pravnica Reeva Steenkamp tragično izgubila življenje v stanovanju partnerja Oscarja Pistoriusa. Ta se je zgodaj zjutraj zbudil in slišal hrup iz kopalnice. Prepričan, da je nekdo vdrl v njegov sicer izredno varovan dom, je štirikrat ustrelil v vrata kopalnice. Reevi ni bilo pomoči. Tožilstvo je vztrajalo, da so bili streli maščevanje dekletu, ki ga je želelo zapustiti. Leto dni kasneje je bil na procesu, ki so ga spremljali po vsem svetu, zaradi uboja obsojen na šest let zapora, po pritožbi pa so ga leta 2015 spoznali za krivega ter mu za umor dosodili 13 let in pet mesecev kazni. Nekdanji paraolimpijski prvak je umor zanikal in pri tem vztraja še danes. Štiriintridesetletnik je odslužil polovico kazni, kar je minimalna zahteva za pogojni izpust.

Za grehe mora plačati To pomeni, da bi lahko nekdanjega atleta kmalu izpustili iz zapora, a ta pravica vendarle ni samoumevna, razlaga odvetnica družine Steenkamp Tania Koen. Del postopka je namreč pogovor zaporniških oblasti z družino žrtve, v tem primeru s starši umorjene Reeve. A June in Barry Steenkamp sta dala jasno vedeti, kaj si mislita o predčasnem izpustu hčerinega morilca. »Nikoli se ni pokesal. Če bi se zdaj, bi bilo to samo zato, da ga izpustijo iz zapora,« je v oddaji Dobro jutro, Britanija pred časom dejala Reevina mati June. »Vse, kar hočeva, je resnica, ki je doslej nisva dobila. Med pričanjem pod prisego si je namreč kar trikrat premislil in povedal drugačno zgodbo. Odsedeti mora celotno kazen, plačati za to, kar je storil,« ostaja trdno prepričana. Opravičilo sedaj ne bi bilo več dovolj, saj je Oscar njeno hčer oropal tako življenja kot prihodnosti, denimo poroke in otrok. »Odpustila sem mu, ker verjamem v boga, a to nikakor ne pomeni, da mu ni treba plačati za svoje grehe, ki jih sicer ne obžaluje,« je dodala mati umorjenega dekleta. Oče Barry ima po navedbah odvetnice več težav z odpuščanjem. »Čeprav je od takrat minilo že več let, je rana še vedno sveža,« je pojasnila in dodala, da so starši vendarle odprti za dialog. Po poročanju BBC sta se Steenkampova nedavno strinjala s srečanjem s Pistoriusom, ki so ga že premestili v zapor bliže njima. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni znano.