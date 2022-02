Bodimo natančnejši: medtem ko je (še vedno razmeroma) novi merilni cikel WLTP, ki se ga med drugim uporablja za merjenje porabe in izpustov škodljivih plinov, prinesel veliko pozitivnih sprememb, saj zdaj kupec avtomobila pri navedenih podatkih precej bolje ve, koliko goriva bo njegov ali njen novi avtomobil porabil in koliko škodljivih plinov bo izpustil v ozračje, je vse več indicev, ki govorijo, da je ta očitno »pokleknil« prav pri merjenju vsega omenjenega pri priključnih hibridih. Na papirju je sicer vse lepo in prav: priključni hibridi porabijo precej manj bencinskega (ali dizelskega) goriva, saj pri merjenjih njihove porabe in izpustov vračunajo, da del poti prevozijo zgolj na elektriko. Pa ne le na papirju, vse skupaj drži tudi v praksi – a le do trenutka, ko baterije priključnih hibridov redno polnimo prek kabla in na ta način velik del voženj opravimo z električnim motorjem. Težava pa torej nastane, ko tega ne počnemo. In po zatrjevanju različnih organizacij je to zelo pogosto, iz različnih razlogov, tudi zato, ker se številnim lastnikom kmalu po začetni evforiji ob nakupu takega avtomobila enostavno naj ne bi več ljubilo ukvarjati s polnjenjem baterij. Kar sicer pod vprašaj in še kaj postavlja smiselnost nakupa takšnega avtomobila, a to je pač realnost.

Težava, ki jo to prinese, pa je, da se priključni hibridi, če ne izkoriščamo njihove električne plati, spremenijo iz enih najčistejših v popolno nasprotje – ene najbolj umazanih avtomobilov. Zaradi tehnologije, ki jo nosijo, so namreč precej težki in kadar vse breme pogona pade na njihove motorje z notranjim zgorevanjem, so naenkrat z bencinskim ali dizelskim gorivom celo potratnejši kot »običajni« in bistveno lažji avtomobili. To smo ne nazadnje tudi sami večkrat ugotovili predvsem pri daljših vožnjah na avtocestah, raziskava organizacije T & E pa je pred časom zaključila, da so z vidika obremenjevanja okolja in ozračja priključnohibridni avtomobili ravno zaradi omenjenega lahko celo slabši od teh, ki jih nadomeščajo.

Zaradi tega naj bi pri evropski komisiji že kmalu predstavili nov merilni cikel, prilagojen izključno priključnim hibridom, čeprav še zdaleč ni jasno, kako naj bi ta lahko bil videti. Da ga bodo uvedli v praksi, pa bo zagotovo minilo še kar nekaj časa – govori se o letu 2025. Če imate sami tak avtomobil, pa je nasvet jasen: izkoristite njegov potencial in ga čim več časa vozite zgolj na elektriko.