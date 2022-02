Na kranjskem mestnem pokopališču vzpostavili iskalnik grobov

Na kranjskem mestnem pokopališču in pokopališču v Bitnjah je mogoče grob najti tudi s pomočjo spletnega iskalnika. Kot opažajo v Komunali Kranj, je za to veliko zanimanje, saj naštejejo tudi od 100 do 300 iskanj na dan.