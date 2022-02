Med epidemijo posneli partizanski film

V letu, ko je covid onemogočil kakršne koli aktivnosti z vidika zgodovinskih uprizoritev, kar so primarne dejavnosti Kulturno-zgodovinskega društva Triglav, je bilo posneti film sijajna stvar, da se je zapolnil ta čas in da se je naredilo nekaj, kar po njihovi oceni v slovenskem prostoru manjka – posneti vojnozgodovinski film, ki so mu dali naslov Predam se.