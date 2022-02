Ja, res je, treba je imeti pogum, da se upreš organiziranemu političnemu nasilnežu, da mu rečeš takoj, da politika nima kaj iskati na javni RTV, razen če je tja klicana na zagovor ali na soočenje. Vse drugo ima politika opraviti na terenu z volilci ali v parlamentu ob odgovornem odločanju za vse državljane. In vi, novinarji, bi morali prvi uporabiti možnost stavke, ko so vam prišli na vrata obesit strankarske izveske. Ni težko, če imaš za sabo večino. In vi jo imate. Kolikor vem, je več kot 90 odstotkov novinarjev na javni RTV vrednih imena »odgovorni novinar«. Kaj čakate? Morda povabilo generalnega direktorja ali direktorja radia ali TV na prijazen pogovor, kjer mu boste razlagali o novinarskih standardih in avtonomiji? Ne boste ga dočakali. V življenju se je včasih pač treba odločiti tudi za bolj trnovo pot. Zadnja Tarča s Hojsom v glavni vlogi je pokazala vso bedo trenutne politike in nemoč novinarjev, da bi ustavili notorične lažnivce pri izvajanju peklenskega načrta. Mimogrede, smo zanesljivo edina država na svetu, v kateri finančne probleme razlaga in »rešuje« policijski minister.

Morda vam pomagam s skromnim zgledom. Ko sem bil še vodja proizvodnje (v »gnilem« socializmu, komunizma tako ali tako nikoli ni bilo na naših tleh), sem se soočil s problematičnim delavcem, »fušarjem«, ki mi je grozil, da mi bo v obraz zlil solitrno kislino, ki jo je držal v menzuri. Rekel sem mu, naj to stori, saj bo to storil samo enkrat. In se je potegnil nazaj. V tistem trenutku sem postavil na kocko veliko, a sem vedel, da je to edina pot. Vi novinarji ste v podobni situaciji, imate samo eno možnost, imate pa tudi veliko prednost v svojem številu. Nobenega rezervnega ali zasilnega izhoda ni več, če se ne uprete, se bodo stvari samo še stopnjevale in kar ne znam si predstavljati predvolilnih soočanj na RTV, ki jih bo vodil denimo kak Igor Pirkovič.

In že drugič sprašujem: kaj dela vaš sindikat?

Srečo Knafelc, Krvava Peč