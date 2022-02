V Katoliški cerkvi sem imel veliko odgovornost. Toliko večja je moja bolečina nad prestopki in napakami, ki so se godili v času mojega službovanja in na dotičnih krajih. Vsak posamezen primer spolnega napada je strašen in nepopravljiv. Žrtvam spolne zlorabe izrekam svoje globoko sočutje in obžalujem vsak posamezen primer. Vedno bolj razumem gnus in tesnobo, ki sta stiskala Kristusa na Oljski gori, ko je videl vso strahoto, ki naj jo premaga od znotraj. To, da so učenci takrat spali, je na žalost stvarnost, ki je tudi danes vedno znova navzoča in ki globoko nagovarja tudi mene. Iz pisma v zvezi s poročilom o zlorabah v nadškofiji München in Freising