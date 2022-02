Na ekipni tekmi bodo tako Slovenijo zastopali Zajc, Kos ter brata Prevc, Peter in Cene. Glavni trener Robert Hrgota je že po kvalifikacijah za posamično tekmo v petek napovedal, da se bo v soboto najslabši od Slovencev danes na treningu za edino preostalo mesto med četverico pomeril z Laniškom. Na sobotni tekmi je Zajc zasedel šesto, Peter Prevc deseto, Lovro Kos enajsto, Cene Prevc pa 12. mesto.

V prvi od treh serij je sicer 25-letni Lanišek, peti skakalec te zime, ki je ostal brez sobotne posamične tekme, za tri točke ugnal Ceneta Prevca. Domžalčan (67,3 točke) je v prvo pristal pri 132,5 m, Prevc pa pri 127,5 s skupnim dosežkom 64,3 točke. Zasedla sta drugo oz. četrto mesto. Najdaljši je bil Killian Peier (69,2).

Prevc je nato dobil tako drugo kot tretjo serijo in interni dvoboj odločil v svojo korist. V drugi seriji je skočil 134,5 m in zbral 56,1 točke, medtem ko je Lanišek pristal pri 129 m in zbral 47,9 točke. V tretji seriji je bila razlika še večja, Prevc je skočil 132 m in dosegel 69,4 točke, Lanišek pa je s 121 m zbral 50,9 točke.

Ekipna tekma se bo začela ob 12. uri, Slovenija pa je sodeč po skokih na veliki skakalnici ena izmed kandidatk za kolajno. Zanje pa se bodo borile še reprezentance Avstrije, Nemčije, Norveške, Japonske in Poljske ter skakalci Ruskega olimpijskega komiteja.