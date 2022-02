Sodišče se je po navedbah portala med drugim sklicevalo na pravico do svobode izražanja, ki da je temeljni pogoj za razvoj demokratične družbe in za razvoj vsakega posameznika. Kritika oblasti uživa največ svobode, pri tem je lahko zelo ostra, vsebuje pa lahko tudi pretiravanja in izraze, ki so glede na uporabljene besede žaljivi. Če je bil naslovnik užaljen zaradi izrečenih objektivno žaljivih besed, še ne pomeni, da je bila meja svobodnega izražanja prestopljena, so povzeli sodišče.

Po oceni sodišča je šlo v konkretnem primeru za izražanje politika o političnem vprašanju širšega pomena, ki je v javnem interesu, Toninovi pravici do svobode izražanja pa je glede na okoliščine dalo prednost pred Črnčečevo pravico do varstva časti in dobrega imena. Presodilo je namreč, da je Črnčec, kljub temu da od odstopa 13. marca 2020 formalno ne zaseda politične funkcije, kot svetovalec stranke LMŠ še vedno absolutno javna oseba, so še zapisali na N1.

Črnčečeva odvetnica Urška Kežmah je za portal povedala, da je odločitev sodišča precej zanimiva, saj da neke obsežne sodne prakse na tem področju ni. "Tu ne gre za politika v pravem pomenu besede, zato vztrajamo pri tem, da ne gre za politično osebnost," je pojasnila in opozorila, da to velja za čas, ko je opravljal zgolj funkcijo svetovalca stranke. Tonin pa odločitve sodišča ni komentiral, češ da sodba pove vse.

Črnčec Tonina toži za 7000 evrov, ker da so ga prizadele besede za enega od časnikov, da naj bi zlorabljal represiven aparat države za boj proti takratni opozicije. Tožba pa je še iz časa, ko je bil Tonin vodja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Črnčec pa sekretar v kabinetu tedanjega predsednika vlade Marjana Šarca.