»Zračni prostor nad Ukrajino ostaja odprt, država pa si prizadeva preprečiti tveganja za letalske prevoznike,« je ukrajinsko ministrstvo za infrastrukturo sporočilo po nujnem sestanku, na katerem so se osredotočili na nevarnost, da bi Ukrajina ostala odrezana od mednarodnih letov.

Nizozemski letalski prevoznik KLM je namreč v soboto postal prvi večji letalski prevoznik, ki je zaradi naraščajočega tveganja v regiji za nedoločen čas prekinil lete v Ukrajino.

Ukrajinski nizkocenovni letalski prevoznik SkyUp je nato danes sporočil, da je bilo njegovo letalo iz Portugalske v Kijev prisiljeno pristati v Moldaviji, ker je irska družba, od katere je najel letalo, preklicala dovoljenje za prelet Ukrajine.

Analitiki v tej panogi menijo, da bodo tudi druge mednarodne letalske družbe kmalu začele prepovedovati lete v Ukrajino zaradi vse večjih stroškov zavarovanja v okviru potovanj v to državo, poroča AFP.

Letalsko industrijo namreč še vedno preganja spomin na sestrelitev letala družbe Malaysia Airlines julija 2014, ki je med letom iz Amsterdama v Kuala Lumpur prečkalo konfliktno območje v vzhodni Ukrajini. Vseh 298 potnikov na letalu je umrlo.

Na ukrajinskem ministrstvu za infrastrukturo so sicer priznali, da se »nekateri prevozniki soočajo s težavami, povezanimi z nihanji na zavarovalniškem trgu«, in dodali še, da je »država pripravljena podpreti letalske prevoznike in jim zagotoviti dodatna finančna jamstva«.