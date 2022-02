Po navedbah vira iz vrst policije se je danes zjutraj iz Pariza odpravilo okrog 450 vozil protestnikov. Zdaj naj bi bili na poti proti Bruslju, čeprav so belgijske oblasti v tem mestu prepovedale "proteste z motornimi vozili" in naznanile, da »so sprejele ukrepe za preprečitev blokade mesta in celotne bruseljske regije«.

V soboto se je v Parizu prav tako navkljub prepovedi zbralo na tisoče protestnikov po vzoru t. i. konvoja svobode v Kanadi, kjer protestniki še vedno hromijo tamkajšnjo prestolnico in blokirajo mejne prehode.

Protestniki v Franciji nasprotujejo ukrepom za zajezitev pandemije covida-19 in tudi predsedniku Emmanuelu Macronu, v odgovor na demonstracije pa so francoske oblasti mobilizirale približno 7500 pripadnikov policije in varnostnih organov.

Francoskemu »konvoju svobode« se je po poročanju AFP kljub policijskim blokadam v soboto uspelo prebiti do središča mesta ter ustaviti promet na Elizejskih poljanah.

Policija je po uradnih podatkih aretirala 97 ljudi in izrekla 513 glob, še navaja AFP. Po nočnih posredovanjih na različnih krajih je danes pariška policijska uprava na Twitterju sporočila, da »ohranja svojo prisotnost« v mestu.

Med aretiranimi je tudi eden od vidnejših obrazov t. i. rumenih jopičev Jerome Rodrigues, ki naj bi bil med organizatorji prepovedanih sobotnih demonstracij. Po navedbah tožilstva je bil danes zjutraj še vedno v pridržanju, skupaj z 80 drugimi osebami.

Pariški policijski prefekt je sicer danes zahteval tudi notranjo preiskavo, potem ko je bil na družbenih omrežjih objavljen videoposnetek, na katerem je policist na trgu Place de l'Etoile v Parizu v nekega voznika usmeril pištolo.