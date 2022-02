Franka se bodo danes zagotovo spomnili številni, tudi med pogovorom je prejemal klice drugih medijev in prijateljev. Kot je povedal, se je uspeha zelo razveselil in priznal, da mu ponavadi ob takih trenutkih na obraz priteče tudi kakšna solza. Še posebej v njegovih letih, ko začneš razumeti, kar vse se mora sestaviti, da se zgodi nek takšen uspeh, je dodal.

Priznava, da po prvi vožnji ni pričakoval takšnega Kranjčevega preskoka, a so bile v drugi razmere na progi zelo drugačne in zahtevne, v snežnem metežu pa se je vsak moral znajti po svoje. »Mislim, da so te razmere tudi smučarje v kar veliki meri presenetile, a je bil razplet nor in zgodovinski,« je bil vesel dobitnik sploh prve jugoslovanske zimske olimpijske medalje.

Kot je povedal, so to za vsakega športnika izjemni trenutki, ki te zaznamujejo za vse življenje. Žan Kranjec se po njegovih besedah tega še ne zaveda, je pa vesel, da bo imel to čas spoznavati še dolga leta. Tudi sam se še vedno z radostjo spominja svojega največjega uspeha na olimpijski progi na Bjelašnici, kjer je prav tako leta 1984 po prvi vožnji bil četrti, v finalu pa ga je na koncu premagal le Švicar Max Julen. Frankov uspeh sta dopolnila Boris Strel in Bojan Križaj, prvi je veleslalomsko tekmo končal na petem, drugi pa na devetem mestu.

Na ponovitev veleslalomskega srebra med moškimi je bilo treba čakati skoraj štiri desetletja, med ženskami je sicer zlato v Sočiju osvojila Tina Maze, Franko pa je v šali dejal, da tudi Krajncu ne bi nič zameril, če bi ga prekosil. "Ob takih dosežkih se vselej počutiš del uspeha. Tako kot je nam Bojan Križaj tlakoval pot s prvimi zmagami v svetovnem pokalu, pa Boris Strel s bronom na svetovnem prvenstvu. To so vse zgodovinski mejniki, ki so podlaga za naslednje generacije, da presegajo naše dosežke," je še dodal Franko.