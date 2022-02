V drugi največji kanadski provinci Ontario so oblasti v petek razglasile izredne razmere, tamkajšnje vrhovno sodišče pa je odredilo, naj se preneha blokada transporta čez most Ambassador med kanadskim mestom Windsor in Detroitom v ZDA.

Zaradi protestov so namreč avtomobilska podjetja v obeh državah začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo. Tudi Bela hiša je pozvala sosednjo državo, naj uporabi »zvezna pooblastila« in odpravi blokade na mejah.

Kanadski premier Justin Trudeau je nato po navedbah AFP obljubil »močnejše policijsko posredovanje« in dodal, da meje ne smejo ostati zaprte in da »se mora ta konflikt končati«.

Kanadska policija je v soboto začela z odstranjevanjem protestnikov z mostu in uspešno odstranila kar nekaj vozil, toda do večera jim po več urah posredovanja ni uspelo sprostiti prehoda, saj se več sto ljudi ni hotelo umakniti.

Tiskovni predstavnik policije v Windsorju Jason Bellaire je dejal, da policija cilja na miren razplet, vendar ni mogel zagotoviti, da bodo ljudi z mostu uspeli umakniti. Čeprav so organi pregona prišli pripravljeni z oklepnimi vozili in taktično opremo, se očitno želijo izogniti agresivnemu ukrepanju, poroča britanski BBC.

Doslej so izvedli le malo aretacij, soočenje med policijo in protestniki pa je na mrtvi točki.

Most Ambassador je sicer ključen tako za kanadsko kot ameriško avtomobilsko industrijo, saj čezenj preide več kot 25 odstotkov blaga, ki ga izvažata obe državi. Poleg tega ostajata blokirana še mejna prehoda v Alberti, ob meji z ameriško zvezno državo Montano, ter v Manitobi, ki meji na Severno Dakoto.

Več tisoč ljudi se je zbralo tudi v središču kanadske prestolnice Ottawa, kamor so se v začetku usmerili protesti tovornjakarjev, da bi vztrajali pri svoji zahtevi po odpravi obveznega cepljenja za voznike, ki prečkajo državno mejo.

Vendar se je nato gibanje razširilo, protestniki pa si zdaj prizadevajo za splošno ukinitev obveznega cepljenja, ne glede na to, ali so jih uvedle zvezne ali deželne vlade. Na zasedenih ulicah Ottawe je pogosto slišati tudi skandiranje proti Trudeauju.

Ena od javnomnenjskih raziskav je pokazala, da tretjina Kanadčanov podpira protestno gibanje, 44 odstotkov pa jih vsaj razume frustracije tovornjakarjev.

Protesti po vzoru kanadskih so se razširili tudi v več drugih država, vključno s Francijo, Nizozemsko, Švico, Avstralijo in Novo Zelandijo. V vseh državah se je na protestih zbralo po več tisoč ljudi, marsikje je morala posredovati tudi policija.