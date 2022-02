Upokojeni general se je med revolucijo proti diktaturi Anastasia Somoze v 70. letih preteklega stoletja bojeval ob boku trenutnega predsednika države Daniela Ortege in leta 1974 celo pripomogel k njegovi osvoboditvi iz zapora. Kasneje pa je Ortego obtožil, da je postal dikator in ustanovil opozicijsko stranko Unamos.

Junija lani, pet mesecev pred sporno ponovno izvolitvijo Ortege na predsedniški položaj, je bil eden izmed številnih opozicijskih politikov, ki so pristali v priporu. Skupaj z drugimi kritiki je takrat vladi očital zatiranje opozicije in preprečevanje svobodnih in poštenih volitev. Legitimnosti teh nista priznali niti ZDA niti EU.

Njegovo smrt je v soboto potrdila njegova družina, medtem ko je državno tožilstvo pojasnilo, da je umrl v bolnišnici, kamor so ga prepeljali po poslabšanju zdravstvenega stanja. Ob njem naj bi bili njegovi otroci.

Stranka Unamos, katere podpredsednik je bil, je medtem sporočila, da je umrl kot »politični zapornik diktature". Trdili so, da je bil Torres vse od priprtja deležen "fizičnega in psihološkega mučenja«. Vlado naj bi minuli mesec zaprosili za informacije o njegovem zdravstvenem stanju, a niso prejeli odgovora, poroča britanski BBC.