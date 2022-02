Kranjec je postal naslednik Jureta Franka, ki je srebro v veleslalomu, sploh prvo slovensko olimpijsko kolajno na zimskih igrah, osvojil daljnega leta 1984 na igrah v Sarajevu.

Danes je bil od Kranjca boljši zgolj prvi favorit Švicar Marco Odermatt, ki je osvojil zlato, Kranjca pa prehitel za 19 stotink sekunde. Francoz Mathieu Faivre je osvojil bron, njegov zaostanek je znašal 1,34 sekunde.

Tudi na igrah v Sarajevu je bil od Franka boljši Švicar, takrat je slavil Max Julen, ki je Slovenca, takrat še pod jugoslovansko zastavo, prehitel za 23 stotink sekunde.

Kranjec je Sloveniji priboril jubilejno deseto olimpijsko kolajno v alpskem smučanju, osmo pod slovensko zastavo. Gre za tretjo moško olimpijsko kolajno v alpskem smučanju za Slovenijo. Pred 28 leti je v Lillehammerju olimpijski bron v slalomu osvojil Jure Košir.

23. kolajna za samostojno Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah

Hkrati je to 23. kolajna za samostojno Slovenijo na zimskih izvedbah iger, 27. slovenska na ZOI, jubilejna 50. Slovenije po letu 1991 in 79. Slovenije na poletnih in zimskih igrah skupaj.

Avtorica najvišje slovenske uvrstitve na olimpijskih veleslalomih po letu 1991 je Tina Maze, ki je leta 2014 v Sočiju osvojila zlato. Štiri leta pred tem je bila na OI v Vancouvru srebrna v bazični disciplini alpskega smučanja.

Pot do tretjega slovenskega veleslalomskega srebra ni bila lahka. Razmere na območju Yanqinga so bile težke. Snežilo je, prvič po enajstih letih na tem sušno goratem območju severne Kitajske. Druga vožnja se je začela s 75-minutno zamudo, saj so, tudi s teptalnikom, morali na novo zgladiti progo in podlago sčistiti, da so prišli do osnove iz umetnega snega.

Po prvi vožnji je bil srebrni Kranjec osmi z zaostankom 78 stotink sekunde za novim olimpijskim prvakom. V finalu pa je uprizoril sanjsko vožnjo, s kar 1,41 sekunde je prevzel vodstvo, kar je bila daleč najboljša finalna vožnja. Vsi ostali, ki so bili še na startu, razen Odermatta, niso bili kos Kranjcu, ki mu je na podlagi prednosti s prve vožnjo uspelo na olimpijskem prestolu naslediti avstrijskega šampiona Marcela Hirscherja.

Od Kranjca je bil tako boljši zgolj 24-letni Švicar, glavni favorit, ki je pred Pekingom nanizal štiri veleslalomske zmage ter je vodilni tako v veleslalomskem kot v skupnem seštevku svetovnega pokala.