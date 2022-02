EU in njene države članice po besedah Borrella usklajujejo svoja dejanja. »Po potrebi glede na varnostne okoliščine prilagajamo prisotnost osebja in nasvete glede potovanj državljanom EU,« je sporočil.

Potrdil je nadaljnjo podporo ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine ter diplomatskim prizadevanjem za umiritev razmer. Posvaril je tudi pred hudimi posledicami in odzivom v primeru vojaške agresije nad Ukrajino.

V ZDA in Evropi narašča bojazen pred rusko invazijo na Ukrajino, ki naj bi bila glede na opozorila Washingtona mogoča že v nekaj dneh. Rusija to zanika in ZDA obtožuje, da z opozarjanjem na rusko agresijo same povečujejo nevarnost vojne.

Države medtem pospešeno pozivajo svoje državljane v Ukrajini, naj jo zapustijo, obenem pa nekatere tudi krčijo svoje diplomatske dejavnosti v državi.

ZDA so v soboto sporočile, da bodo osebje na veleposlaništvu v Kijevu zmanjšala na najmanjše možno, obenem ameriška vojska iz države umika vse svoje preostale vojake. Gre za približno 160 pripadnikov narodne garda, ki so bili tam z namenom urjenja ukrajinskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi številne druge države krčijo svoje osebje na veleposlaništvih v Kijevu ali pa konzularno prisotnost selijo v Lvov, blizu meje s Poljsko. Nazadnje je tako odločitev sprejela tudi Avstralija.