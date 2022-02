Šestindvajsetletni Demko je peti vratar v zgodovini Vancouvra, ki se lahko pohvali z več kot 50 obrambami na posamični tekmi, klubski rekord si še vedno lasti Dunc Wilson, ki je davnega leta 1971 zbral 52 obramb. J.T. Miller in Brock Boeser sta na današnji tekmi za Vancouver prispevala po gol in podajo, tretji gol pa je prispeval Finec Juho Lammikko. Za Toronto sta zadela Auston Matthews in Čeh Ondrej Kase.

Hokejist Winnipega Blake Wheeler je bil osrednja osebnost obračuna v Nashvillu. Petintridesetletni Američan je na tej tekmi dosegel kar pet točk, po zaslugi njegovih dveh golov in treh podaj je kanadska ekipa v Bridgestone Areni slavila s 5:2.

Kosmatinci iz Bostona so z goloma Trenta Frederica in Curtisa Lazara v Ottawi slavili z 2:0. Detroit je premagal Philadelphio s 4:2, Minnesota je bila boljša od Caroline s 3:2. Hokejisti iz St. Louisa in Calgaryja na današnjih tekmah niso imeli veliko težav, prvi so bili boljši od tekmecev iz Chicaga s 5:1, drugi pa od otočanov iz New Yorka s 5:2.

Kralji iz Los Angelesa, kjer od leta 2006 igra Slovenec Anže Kopitar, bodo na veliko sceno stopili v noči na sredo, ko jih čaka obračun s tekmeci iz Edmontona. Zmagovalci Stanleyjevega pokala v letih 2012 in 2014 so trenutno na sedmem mestu v zahodni konferenci.