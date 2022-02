Cepivo naj bi se, tako ministrstvo, začelo uporabljati takoj, ko bo na voljo, in sicer skladno z navodili in priporočili za cepljenje proti covidu-19, ki jih izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Kot je razvidno iz zapisnika zadnjega sestanka posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ z začetka januarja, skupina cepiva še ni umestila med priporočila za cepljenje. To bo storila, ko bo cepivo na voljo v Sloveniji, so zapisali. Ob tem so navedli, da je cepivo odobreno le za osnovno cepljenje polnoletnih oseb z dvema odmerkoma v razmaku vsaj treh tednov.

Člani skupini so takrat za to cepivo predlagali tudi pripravo odmevnejše promocijske kampanje. Vodja skupine Bojana Beović je pozneje pojasnila, da bi lahko dostopnost cepiva Novavax vodila v povečanje zanimanja za cepljenje, saj je zasnovano na tehnologiji, ki je v uporabi že dlje časa.

Pogodbo s podjetjem je v imenu držav članic podpisala EU, so spomnili na ministrstvu in dodali, da je bila vrednost naročila označena kot zaupna, zato cena naročenih odmerkov za Slovenijo ni znana.