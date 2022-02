Moskva bo skrbno preučila stališča, ki jih je ameriški predsednik izrazil v telefonskem pogovoru z ruskim voditeljem Putinom, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil svetovalec v Kremlju Jurij Ušakov. »O našem odzivu bomo v bližnji prihodnosti obvestili naše partnerje in javnost,« je dodal.

Kremelj ne zna pojasniti, zakaj ZDA širijo napačne informacije, da želi Rusija napasti Ukrajino, je dejal in opozoril, da trenutne razmere ustvarjajo scenarij, po katerem bi ukrajinske sile lahko sprožile provokacijo. Obenem je Ušakov enourne telefonske pogovore med voditeljema označil za uravnotežene in dodal, da sta se »predsednika dogovorila za nadaljevanje stikov na vseh ravneh«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah vira v ameriški administraciji pogovor sicer ni ublažil napetosti glede ukrajinske krize in ni prinesel »temeljnih sprememb«, poroča AFP.

Ameriški predsednik je Putina opozoril, da se bodo ZDA odločno odzvale in Rusiji, če bo napadla Ukrajino, naložile ostre sankcije.

Biden je znova jasno povedal, da so ZDA še vedno pripravljene na diplomatske pogovore, a so »pripravljene tudi na druge scenarije«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Opozoril pa je, da bi invazija povzročila veliko človeško trpljenje in okrnila ugled Rusije. Rezultat bi bil odločen odgovor ZDA in njihovih zaveznikov s hudimi posledicami za Moskvo, je dodal.

V ZDA in Evropi narašča zaskrbljenost zaradi ruske invazije na Ukrajino. Ameriška vlada opozarja na morebitno rusko invazijo na Ukrajino pred koncem prihodnjega tedna. Rusija to zanika in ZDA obtožuje, da z opozarjanjem na rusko agresijo same povečujejo nevarnost vojne.