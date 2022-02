Organizacija European Film Promotion deluje 25 let. Njen osrednji cilj je, da obetavnim igralkam in igralcem, ki so se že izkazali doma, ponudi možnosti za delovanje na evropskem trgu. Doslej so predstavili 300 vzhajajočih zvezd, marsikdo med njimi je naredil zavidljivo evropsko kariero.

V Berlinu se je danes medijem predstavilo sedem igralk in trije igralci, med njimi Timon Šturbej. Kot je igralec, zaposlen v SNG Drama Ljubljana, povedal na predstavitvi za medije, obstaja velika razlika med gledališko in filmsko igro. V gledališču je takojšen odziv občinstva, energija se pretaka v živo, medtem ko je delo pred kamero bolj detajlirano.

Kot je za STA povedal Šturbej, so Shooting Stars »nora izkušnja«. »Nekaj je, ko vidiš program na papirju, nekaj čisto drugega, ko se to odvija v živo. Je precej stresno, ogromno je dela, natempirani smo na minute,« je povedal Šturbej.

Desetim igralkam in igralcem v Berlinu dan določa mreženje, največ je sestankov s t.i. casting direktorji, tu so še intervjuji, fotografiranja, večerje, pravi Šturbej, ki upa, da bo dobil priložnost, da se izkaže tudi zunaj meja Slovenije. Odprt je za vse priložnosti, zelo rad pa bi sodeloval pri dobrem evropskem filmu.

Pri tem se pogosto postavi vprašanje jezikovnih meja in morebitnih naglasov, ki lahko hitro delujejo omejujoče. Šturbej pravi, da je seveda še vedno zelo pogosto iskanje tipskih igralcev. »Ljudje na nekem večjem trgu te bolj specifično določijo. A stvari se deloma odpirajo, predvsem v Evropi. V Ameriki je še rahlo drugače, tam je bolj prisotno zasedanje na prvo žogo,« pravi Šturbej, ki ob tem opozarja še na vlogo scenarijev; kakšne zgodbe zanimajo avtorje.

Kaj je žirija zapisala o Šturbeju?

Petčlanska mednarodna žirija je deset najobetavnejših talentov z možnostmi za mednarodno kariero izbrala na podlagi številnih dejavnikov, tudi presoje nominiranih igranih filmov in serij. Sestavljali so jo švedsko-gruzijski filmski ustvarjalec Levan Akin, hrvaška vodja izbora igralske zasedbe in predsednica mreže International Casting Directors Network (ICDN) Timka Grin, nekdanja italijanska evropska vzhajajoča zvezda Sara Serraiocco, luksemburški filmski producent Bernard Michaux ter filmska strokovnjakinja in kustosinja Yun-hua Chen, ki živi v Nemčiji.

O gledališkem in filmskem igralcu Timonu Šturbeju je žirija zapisala: »Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjerkoli se pojavi. Timon Šturbej se s širokim razponom čustev in podob ustvarjalno in pristno zlije z vsako vlogo. Njegova igra je mnogovrstna. Njegov nastop je s subtilnimi izrazi in sugestivno prisotnostjo razorožujoč, večplasten in zasvajajoč - pravo utelešenje igre.«

Šturbej se je rodil v Mariboru. Diplomiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in je član ansambla SNG Drama Ljubljana. Leta 2017 je svojo prvo filmsko vlogo odigral v filmu Stekle lisice režiserja Borisa Jurjaševiča. Za vlogo Željka v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta je leta 2018 na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo stransko vlogo. Pred kratkim je zaključil produkcijo filmov Jezdeca v režiji Dominika Menceja in Zbudi me v režiji Marka Šantića. Trenutno snema televizijsko mini serijo Inhumanum: Umori na Slovenskem v režiji Igorja Zupeta.

Ob Sloveniji so bili v projekt Evropske vzhajajoče zvezde letos izbrani še igralski talenti iz Hrvaške, Danske, Francije, Irske, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Švice in Švedske.

Timon Šturbej je tretja vzhajajoča zvezda iz Slovenije, ki se je uvrstila med deseterico najbolj obetavnih evropskih igralcev po presoji žirije: leta 2013 je v Berlinu nastopil igralec Jure Henigman, leta 2017 pa igralka Maruša Majer. Pred njimi so se med vzhajajoče zvezde uvrstili še igralec Marko Mandić ter igralki Aleksandra Balmazović in Iva Krajnc, so še zapisali pri SFC.

Slovenija je članica zveze EFP, ki nagrade podeljuje, od leta 2005. Na začetku je bilo pridruženih članic promocijsko-marketinške hiše malo in so lahko njeni člani predlagali svoje kandidate, ki se bodo na Berlinalu predstavili kot zvezde v vzponu. Leta 2008 pa se je število članic povečalo, zato so pri izboru zvezd v vzponu morali uvesti selekcijo.