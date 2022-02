Na tisoče nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 iz vse Francije, ki so jih navdihnili protesti tovornjakarjev v kanadski prestolnici Ottawa, se je pridružilo t.i. konvoju svobode, ki ga je policija v Parizu sicer prepovedala.

Zgodaj popoldne se je do Elizejskih poljan in krožišča ob Slavoloku zmage kljub policijskim blokadam prebilo več kot sto vozil, številni nasprotniki cepljenja proti covidu-19 in protikoronskim omejitvam pa so se protesta udeležili peš.

Policisti so do zgodnjega popoldneva oglobili 337 ljudi zaradi »sodelovanje na nedovoljenih demonstracijah«.

Policija je v zadnjih dneh pred Parizom prestregla več sto vozil protestnikov, ki so se skušali zgrniti v francosko prestolnico po zgledu protesta kanadskih tovornjakarjev. Potem ko so v petek zvečer kampirali pred vrati Pariza, so se nekateri udeleženci - po podatkih policije 3000 vozil s skupaj 5000 protestniki - davi konvoju pridružili na pariški obvoznici.

Po navedbah policije so aktivirali približno 7200 pripadnikov policije in žandarmerije. Opremili so se tudi s traktorji z nakladalniki, vlečnimi tovornjaki in vodnimi topovi. Oklepna vozila pariške žandarmerije so pripeljali na ulice prvič po protestih »rumenih jopičev« konec leta 2018.

Avstrija in Belgija sta takšnim konvojem prav tako prepovedali vstop v prestolnico. V Haagu na Nizozemskem je danes konvoj vozil protestnikov blokiral dostop do nizozemskega parlamenta, protesti pa so povzročili številne zastoje tudi drugje v mestu, poroča AFP.