Putin in Macron »sta razpravljala o razmerah v zvezi s provokativnimi špekulacijami o domnevni ruski invaziji na Ukrajino, ki jih spremljajo obsežne dobave sodobne oborožitve v to državo«, je zapisano v sporočilu za javnost.

Kremelj tudi meni, da te obtožbe in ta vojaška sredstva ustvarjajo »predpogoje za morebitna agresivna dejanja ukrajinskih sil v Donbasu«, regiji na vzhodu Ukrajine, kjer Rusija že osem let podpira oborožene separatiste, poroča AFP.

Macron je Putina opozoril, da iskren dialog ni združljiv s stopnjevanjem napetosti, poroča AFP.

Kot so sporočili iz Elizejske palače, sta se Macron in Putin pogovarjala uro in pol. Oba sta »izrazila željo po nadaljevanju dialoga« o tem, kako »napredovati pri uresničevanju dogovora iz Minska« glede Donbasa ter o »varnostnih razmerah in stabilnosti v Evropi«, so sporočili.

Diplomatska prizadevanja za umiritev napetosti v ukrajinski krizi potekajo že več tednov. Macron je v zadnjih večkrat poklical Putina in ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega. V začetku tedna je bil na pogovorih v Moskvi in Kijevu.

S Putinom se bo po napovedih danes po telefonu pogovarjal tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Washington rusko invazijo na Ukrajino predstavlja kot potencialno neizbežno, saj je Rusija ob ukrajinski meji namestila več kot 100.000 vojakov, izvaja pa tudi vojaške vaje v Črnem morju in Belorusiji. Moskva kakršne koli načrte o napadu na Ukrajino zanika.