Janša je na Twitterju še zapisal, da sta se s Šmigalom dogovorila za njegov obisk v Ukrajini do konca tega meseca. »S podporo Ukrajini EU in Nato ščitita ne le prijateljsko državo, ampak same temelje, na katerih sta zgrajeni obe zavezništvi,« je dodal.

»Že sama grožnja uporabe sile s strani Kremlja povzroča veliko gospodarsko škodo Ukrajini in širše, zato je potrebna takojšnja deeskalacija,« je še zapisal slovenski premier.

Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi nadaljnjega poslabšanja varnostnih razmer v Ukrajini odsvetuje slovenskim državljanom potovanja v to državo. Tistim slovenskim državljanom, ki so še v Ukrajini, pa priporoča, naj državo »brez odlašanja na varen način zapustijo«, so danes sporočili z MZZ.

Slovenija se je tako pridružila državam, ki zaradi bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino pozivajo svoje državljane, naj čim prej zapustijo Ukrajino.