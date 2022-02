Kijev je po novih opozorilih ZDA o možni ruski invaziji na Ukrajino v prihodnjih dneh izrazil presenečenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Če ima kdo kakršne koli dodatne informacije o invaziji, ki naj bi se zgodila 16. februarja, prosim obvestite ukrajinsko vlado,« je dejal Zelenski.

»Razumemo vsa tveganja. Razumemo, da tveganja obstajajo,« je dejal in dodal: »Trenutno je v naši državi največji sovražnik ljudi panika. In vse te informacije samo povzročajo paniko in nam ne pomagajo.«

Zelenski se je odzval na opozorila ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jakea Sullivana, ki je opozoril, da bi lahko Rusija napadla Ukrajino v prihodnjih dneh oziroma še pred koncem zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Invazija bi se lahko začela z bombardiranjem iz zraka, ki bi otežilo odhode in ogrozilo civiliste, opozarja Washington.

Ukrajinski voditelji skušajo omiliti napovedi vsesplošne vojne zaradi škodljivega učinka, ki ga imajo na gospodarstvo države in javno moralo, poroča AFP.

Zaradi bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino poleg ZDA in Velike Britanije vse več držav poziva svoje državljane, naj čim prej zapustijo Ukrajino. Danes so k umiku med drugim pozvale Nemčija, Italija, Belgija in Španija.