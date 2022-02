Tako avstralska kot novozelandska vlada sta svoje državljane danes pozvali, naj zapustijo državo, dokler so še na voljo komercialni leti. Avstralski premier Scott Morrison je dejal, da so razmere v Ukrajini »zelo resne«.

»Če bo tam prišlo do konflikta, bodo razmere zelo negotove. (...) Že nekaj časa je jasno sporočilo, da bi si Avstralci v Ukrajini morali prizadevati za izhod iz države,« je dejal.

ZDA so v petek pozvale svoje državljane v Ukrajini, naj državo zapustijo v naslednjih 24 do 48 urah. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je v petek posvaril, da bi lahko Rusija napadla Ukrajino še pred koncem zimskih olimpijskih iger v Pekingu.

Slovenija še brez odločitve

Naj odidejo iz Ukrajine, dokler so še na voljo komercialna sredstva, so sredi stopnjevanja napetosti in bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino svojim državljanom priporočile tudi britanske oblasti. Pozivu so nato v petek sledile še Latvija in Estonija ter Nizozemska.

Slovenija za zdaj še ni sprejela odločitve o pozivu slovenskim državljanom k umiku iz Ukrajine. Kot je za 24ur v petek dejal vodja konzularnega sektorja na MZZ Andrej Šter, Slovenija razmere pozorno spremlja in je neprestano v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Kijevu. Slovenija sicer zaradi nepredvidljivosti situacije odsvetuje potovanja na obmejna območja z Belorusijo in Rusko federacijo.

Sredi stopnjevanja napetosti in bojazni pred rusko invazijo na Ukrajino se bosta danes po napovedih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom po telefonu ločeno pogovarjala predsednika ZDA in Francije, Joe Biden in Emmanuel Macron.