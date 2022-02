V okviru sistema e-vinjete so od začetka meseca zaznali dobrih 5000 kršiteljev, so za STA pojasnili na Darsu. Potrdili so jih 1356, ostale še preverjajo. Med kršitelji so po njihovem pojasnilu tako domači kot tuji uporabniki.

Nadzor temelji na prepoznavanju registrskih tablic preko štirih vrst nadzornih kamer: kamer na portalih in drogovih, prenosnih naprav oz. mobilnih naprav v vozilih Darsovih cestninskih nadzornikov, z ročnimi tablicami pa bodo cestninski nadzorniki na počivališčih preverjali parkirana vozila.

Ko se pri nadzoru izkaže, da ima vozilo veljavno vinjeto, sistem podatek o skenirani registrski tablici izbriše, ob kršitvah pa sistem podatek shrani, so pojasnili na Darsu.

Sistem prodaje e-vinjet sicer deluje brez težav, tako v okviru spletne prodaje kot tudi na drugih prodajnih mestih, so še izpostavili. Delež prodaje preko spleta se giblje okrog četrtine.

Ob tem v upravljalcu avtocest in hitrih cest opozarjajo, da je edina uradna spletna trgovina za prodajo e-vinjet njihova, ki se nahaja na https://evinjeta.dars.si. Kot so dodali, pri morebitnih težavah in dodatnih stroških, ki jih bodo imeli uporabniki pri nakupu e-vinjet na neuradnih spletnih straneh, kjer kupcu poleg uradne cene e-vinjete lahko zaračunajo še provizijo, Dars nima možnosti intervenirati. Dars z nobenim od tovrstnih posrednikov poslovno oz. pogodbeno ne sodeluje, so poudarili.

E-vinjete enako kot doslej omogočajo uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila je to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden.

Novost je, da letna elektronska vinjeta ni več vezana na koledarsko leto, ampak velja eno leto od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu. Vezana je na registrsko številko vozila.

Novost elektronske vinjete je tudi ta, da bodo vozniki ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če bodo vozilo prodali, bodo do vračila sorazmernega deleža vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.