OCCRP in njeni partnerji so tako identificirali 291 mladoletnikov, ki imajo v lasti ali nadzorujejo pomembne deleže v luksemburških podjetjih. V velikem številu primerov so bili lastniki mlajši od podjetij, ki so jih obvladovali, so v mreži ugotovili v okviru projekta OpenLux.

Med skoraj tristo mladostniki so tako enoletni otrok iz Mongolije, ki ima v lasti del večje premogovniške družbe v puščavi Gobi, enajstletni Azerbajdžanec, ki se okorišča z državnimi pogodbami s Turkmenistanom in Kitajsko in ruska najstnica, ki je naložbe v kanadske in kalifornijske pokojninske sisteme štela med svoje premoženje v vrednosti več milijard dolarjev.

»Čeprav ni nezakonito, da so otroci lastniki podjetij v Luksemburgu, bi morala nekatera imena, ki so jih odkrili OCCRP in njegovi partnerji, vzbuditi pozornost. Med njimi so bili mladoletniki, katerih starši so oligarhi, zločinci in ljudje, ki so tesno povezani s politično vplivnimi osebami,« so zapisali v objavi na svoji spletni strani.

Kot so pojasnili, je Luksemburg leta 2019 prvič objavil register resničnih lastnikov podjetij v nasprotju s pooblaščenci ali nominiranci - in s tem omogočil vpogled v to, kdo je imel koristi od finančne tajnosti v državi. Takrat so pristojni ponudili triletno izvzetje s seznama vsem lastnikom, za katere so menili, da jim ob objavi njihovih imen grozi nevarnost goljufije, ugrabitve, izsiljevanja ali nadlegovanja.