Krizi košarkarjev Krke ni vidite konca. V 20. krogu lige ABA so Novomeščani vknjižili 13. zaporedni poraz proti Ciboni, ki je odločitev o zmagovalcu rešila že po prvi četrtini. Cedevita Olimpija se je 48 ur po zmagi proti Ulmu mučila na gostovanju v Splitu, a vseeno odnesla celo kožo.

V Novem mestu gorijo vsi alarmi. Moštvo trenerja Daliborja Damjanovića je izgubilo novo tekmo, a resnično skrbi način, na katerega je klonilo. Košarkarji Krke od uvodnega sodnikovega meta niso pokazali potrebne energije in želje po zmagi. Cibona je že po prvi četrtini vodila za 15, nato pa brez težav prišla do visoke zmage. »V tekmo smo šli z določeno mero improvizacije. Adonis Thomas ni treniral dva tedna, zato smo ga na začetku tekme skušali 'skriti' s consko obrambo. Mogoče je bila Cibona malce zmedena zaradi tega, a po metih, ki jih niso zadeli, so potem pobrali žoge pod našim obročem. Ta improvizacija nam ni prinesla rezultata, sem pa tvegal, ker smo med tednom izgubili Kosija, nimamo niti Stipaničeva, torej so nam manjkali trije igralci na poziciji štiri. Potem se nam je sesula še igra v napadu. Odigrali smo zelo slabo tekmo, vesel sem le, da ni bilo nobene dodatne poškodbe,« je povedal Dalibor Damjanović.

Na gostovanju v Splitu so bržkone utrujeni košarkarji Cedevite Olimpije v igro krenili s povsem napačnim pristopom in se z ekipo, ki je ob Krki glavni kandidat za izpad, mučili do samega konca. Za pozitiven razplet se lahko soigralci zahvalijo srčnemu Edu Muriću. »Bali smo se te tekme, na katero smo prišli utrujeni in brez priprave, saj smo dan pred njo potovali iz Ulma. Na koncu sta zmagovalca odločila kakovost in značaj naših igralcev,« je po četrti zaporedni zmagi povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 20. krog: Krka – Cibona 52:87 (12:27, 25:53, 43:69, M. Lapornik 16, Stipčević 11; Gegić 22), Split – Olimpija 79:83 (21:22, 34:36, 56:57, Shorter 19, Barič 10, Kovačevič 3; Murić 17, Blažič 14, Ferrell in Dragić po 11), danes ob 17. uri: Igokea – Mornar, ob 19. uri: FMP – Partizan, jutri ob 17. uri: Budućnost – Mega, ob 19. uri: C. zvezda – Zadar, ponedeljek ob 18. uri: Borac – S. centar.