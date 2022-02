Mura bo imela težave z Bravom

Uvodni krog spomladanskega dela državnega nogometnega prvenstva bo raztegnjen na kar tri dni in vsaka tekma bo derbi. Klubi na prvih petih mestih se bodo bojevali za Evropo, ostalih pet za obstanek. Domžale imajo pred Taborom le štiri točke naskoka, zato je spodrsljaj ekipe, ki ima predvsem s pokalom evropske ambicije, prepovedan. Kako v Sežani zaupajo trenerju Dušanu Kosiću, je bilo vidno jeseni, ko ga je športni direktor Davor Škerjanc podprl po seriji sedmih porazov zapored. Celjani in Koprčani prekipevajo od samozavesti in ambicioznosti, kar so razkrili z množičnimi zimskimi nakupi, s katerimi so pridobili kakovost, zato se obeta tekma na nož. Kluba bosta tekmeca tudi v polfinalu pokala, ki je za Celje edina pot v Evropo. Tekma Mura in Brava bo obračun sosedov na lestvici. Mura je imela v Stožicah, kjer si je tekmo ogledal tudi trener Brava Dejan Grabić, velike težave z obrambno postavitvijo Olimpije. Šiškarji so še bolj defenzivno naravnani in so imeli najboljšo obrambo jeseni z le 16 prejetimi zadetki, pozimi pa so ostali brez poveljnika obrambe Drkušića. Zadnjeuvrščena Aluminij in Radomlje, ki sta poleg Olimpije pripeljala največ okrepitev s Hrvaške, bosta odigrala klasičen derbi za obstanek, v katerem bodo točke štele dvojno.

Pari 21. kroga, sobota ob 15. uri: Domžale – Tabor, ob 17.30: Celje – Koper, nedelja ob 15. uri: Mura – Bravo, ob 17.30: Olimpija – Maribor, ponedeljek ob 17.30: Aluminij – Radomlje.