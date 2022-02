Kar s tekmo vseh tekem se bo za nogometaše Maribora začela tekmovalna pomlad. »V pomlad želimo startati, kot se spodobi. Prijateljske tekme so eno, prvenstvo pa nekaj drugega. V vsakem primeru je pomembno, da začnemo dobro, je pa res, da ta tekma ne bo odločila prvenstva. Tudi če se zgodi kaj nepredvidenega, bo prvenstvo še naprej zanimivo,« pred osrednjim obračunom 21. kroga prve lige razmišlja trener vijoličaste zasedbe Radovan Karanović, ki mu dodaten optimizem vliva tudi prazen zdravstveni karton – v Ljudskem vrtu nimajo težav s poškodbami in boleznimi.

»Start v pomlad je najpomembnejši, saj se ravno tu gradi samozavest, izoblikuje se karakter ekipe. Veliko pričakujemo. Imamo vrhunsko ekipo, zdaj pa je treba to pokazati samo še na terenu,« je samozavesten Marko Alvir. Hrvaški vezist, ki v vijoličastem igra kot posojeni član češke Viktorie Plzen, se bo jutri bodel s številnimi rojaki. Olimpija je med zimskim prestopnim rokom okrepitve našla večinoma v hrvaških nogometaših. »Nismo v stikih, poznam jih tako, po imenih, ker sem spremljal hrvaško ligo. Zame to ni nikakršna dodatna motivacija, igram za Maribor in poskušam dati vse, da bi bil čim boljši na igrišču,« pravi 27-letnik.

Pozimi so kadrovali tudi v Mariboru, najodmevnejši okrepitvi sta švedski branilec Max Watson in srbski krilni napadalec Đorđe Ivanović, ki je še v prejšnji sezoni igral za Olimpijo, tretjega prišleka, 19-letnega srbskega napadalca Stevana Nikolića, pa še čaka nekaj dokazovanja na treningih.

Tudi odhodov je bilo nekaj. Blaž Vrhovec, Rudi Požeg Vancaš, Ilija Martinović in Andrej Kotnik so že nekdanji igralci Maribora, Vida Kodermana so posodili sežanskemu Taboru, včeraj so na urjenje h kranjskemu Triglavu poslali Žana Vipotnika, pred koncem prestopnega roka naj bi posodili še Gala Gorenaka. »V ekipi smo se zbližali, bolje se razumemo na igrišču, bolje stojimo v obrambi, ne prejemamo več toliko golov kot na začetku sezone, imamo pa tudi kvalitete v napadu. Đorđe Ivanović je velika okrepitev, igralec, ki bo delal razliko. V vrhunski formi smo, zato bi bil čas, da na derbiju odigramo vrhunsko,« poudarja Alvir, ki ni gledal zmage Olimpije proti Muri. »Olimpija me ne zanima, precej bolj pomembno mi je, kako se bomo mi odrezali na igrišču. Mislim, da bo od nas odvisno, v katero smer bo šla tekma,« je še dodal zgovorni Alvir.

Karanović si je dvoboj Olimpije in Mure ogledal v živo: »Olimpija ima individualno kvaliteto, zdaj igra zelo pragmatično.« Za dobre tri minute je v sredo uzrl Aljošo Matka. »Iskren moram biti, nisem pričakoval, da bo izbral ravno Olimpijo. Ne bom ga obsojal, a mislim, da to ni bila prava poteza,« je dejal Karanović, ki bo skušal prekiniti negativni niz. Maribor je nazadnje premagal Olimpijo avgusta 2019.