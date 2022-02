Tudi vsi štirje Slovenci so med 15 kandidati za kolajno

Trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota je bil po kvalifikacijah na veliki olimpijski skakalnici zadovoljen. »Peter Prevc nadaljuje visoko raven skakanja, in to ves čas olimpijskih iger. Kvalifikacijski skok je bil spet zelo dober, eden boljših. Samo naj nadaljuje v tem ritmu, v katerem se zelo zaveda svojih občutkov. To je zelo pomembno. Drugi trije so bili solidni, so pa še stvari, ki jih morajo popraviti. Za kvalifikacije je bilo dovolj. Veliko bolje smo začeli kot na majhni napravi in že to je pozitiven znak. Dobro funkcioniramo, zdaj pa v boj,« je začel pogovor Robert Hrgota.