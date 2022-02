Od včeraj se tujim obiskovalcem Velike Britanije, če so najmanj dvakrat cepljeni, ni treba več testirati ne pred prihodom ne po njem. Podobno velja za vse Otočane, ki želijo potovati v tujino. Doma se jim ni treba testirati ne ob odhodu, ne ob vrnitvi, morajo pa se seveda prilagoditi ukrepom držav, ki jih želijo obiskati. Da je Johnsonova vlada ravno zdaj preklicala testiranje za britanske državljane, ni naključje. Johnson si želi priljubljenosti. Potrebuje jo bolj kot kadar koli prej. V ponedeljek se začenjajo šolske počitnice. Na tisoče družin, ki si to lahko privoščijo, si želi vsaj del vremensko pošastnega februarja preživeti v sončnih državah, kot sta Španija in Grčija.

Premier Boris Johnson je hkrati napovedal, da namerava že 24. februarja, mesec dni prej, kot je bilo predvideno, v Angliji preklicati še zadnji covidni ukrep: zakonsko obvezno petdnevno samoizolacijo okuženih. S tem ni požel pričakovanega navdušenja. Hvalijo ga samo desničarski tabloidi. Vsi drugi, od Otočanov do medijev, mu vse manj zaupajo in se vse bolj sprašujejo, ali ne gre za nenadno prehitevanje dogodkov, ki mu ga ne narekujejo podatki o okužbah, hospitalizacijah in smrtih, ampak njegov osebni boj za politično preživetje. Tega je v prvi vrsti sprožil »žurgate«, nanizanka zabav na Downing streetu 10 med karanteno, ko jih ne bi smelo biti. Pa tudi obtožbe o Johnsonovih starih in novih lažeh ter slabe posledice brexita. Mnogi Johnsona zdaj odkrito obtožujejo, da je serijski lažnivec. O vsem, od brexita do covida. Nekdanji premier iz njegove konservativne stranke John Major je v odmevnem govoru dejal, da je Johnson s trapastim vedenjem zakrivil »žurgate« in da njegova vlada spodkopava demokracijo, ker resnica zanjo očitno ni na prvem mestu. Pripisal ji je je preusmerjanje pozornosti, divja pretiravanja, zavajanje in čisto prave laži. Tudi v parlamentu. Če je Johnson lagal v parlamentu, mora odstopiti, je bilo Majorjevo zelo jasno sporočilo.

Pogumno ali neumno? A Boris Johnson trenutno ne posluša nikogar. Najmanj epidemiologe. Eden od njih je za premierjevo napoved preklica še samoizolacije v Angliji (v drugih delih Britanije imajo še ukrepe, tudi nošenje maske) in tega, da se bomo morali od 24. februarja navaditi življenja s covidom, dejal, da je ali pogumna ali pa neumna. Večina Angležev misli, da je neumna, in še vedno nosi masko, ne samo v trgovinah in javnem prevozu, čeprav niso nikjer več zakonsko obvezne. Premierjev napovedan konec pandemije je v kričečem nasprotju z najbolj odmevno novico o tem, kako resnična je še vedno pandemija. Napoved se je zgodila na dan, ko je za covidom umrlo 206 Otočanov (po uradnih podatkih jih je skupno umrlo 159.158, po neuradnih prevej več), ko je bilo v bolnišnicah 13.126 covidnih bolnikov (res 463 manj kot dan prej) in ko se je na novo okužilo 66.630 Otočanov (21.533 manj, kot je bilo dnevno povprečje prejšnji teden).

Princ Charles drugič, Camilla spet ne Med njimi je bil tudi 73-letni prestolonaslednik princ Charles, ki se je okužil že drugič. Prvič se je na začetku pandemije marca 2020. Sam je dejal, da jo je prvič dobro odnesel, kar so drugi pripisovali zdravemu načinu življenja. Ni pa bilo logične razlage tega, zakaj je bila takrat njegova 74-letna druga žena Camillla negativna, čeprav sta bila ves čas skupaj. Kot sta bila zdaj, ko je bil on spet pozitiven, ona pa spet negativna. Šaljivci pravijo, da se je nič ne prime. Oba sta bila trikrat cepljena, tretjič novembra lani. V Angliji ocenjujejo, da je med 14,8 milijona ljudi, ki so se okužili, dobrih 588.114 (4 odstotke) dvakrat okuženih. Otočane najbolj srbi za kmalu (aprila) 96-letno kraljico Elizabeto II., ki je bila zadnjič v sinovi družbi v torek, 48 ur pred njegovim pozitivnim testom. Kraljica, ki je imela lani neznane zdravstvene težave in je zelo shujšala, naj bi bila prav tako trikrat cepljena. Za zdaj naj ne bi imela nobenih simptomov, niso pa znani izidi njenih testov, ki naj bi jih naredila vsak dan. Princ Charles, ki naj bi se testiral vsak dan, ko ima javne obveznosti, je imel dan pred pozitivnim testom testom srečanje bližnje vrste s finančnim ministrom Rishijem Sunakom in notranjo ministrico Priti Patel.