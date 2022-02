Z zaslišanjem prič se je včeraj nadaljevalo sojenje 36-letnemu Goranu Ilikiću, obtoženemu, da je 31. januarja lani v stanovanju na Steletovi v Kamniku umoril ženo Marino. Že nekaj časa sta živela ločeno in bila v razveznem postopku. »Marina mi je povedala, da ji je grozil, da jo bo stlačil v vrečo in zakopal v gozdu. Vendar si nisem mislil, da je kaj takega sposoben uresničiti,« je pričal Adnan H. Z ženo sta bila tesna družinska prijatelja Ilikićevih, slednja sta bila botra njunemu sinu. »Goran je normalen, v redu, dober prijatelj. Z Marino sta bila kot vsak par. Malo sta se pričkala, predvsem zaradi otrok, a nič posebnega. Vse je bilo normalno, dokler ga ni februarja predlani vrgla iz stanovanja. Kot mi je povedal, je takrat prišel domov, skregala sta se in rekel ji je, 'ali boš ti mene ubila ali pa jaz tebe, to je vse'. Potem ji je še grozil po telefonu s tisto vrečo in da jo bo zakopal v gozdu. Takrat ga je prijavila policiji,« je pojasnil Adnan H. Ravno njega je Ilikić takoj po umoru poklical in rekel, da je »zaklal« Marino.

Nista opazila agresije Ilikiću so, potem ko je ženi na vrat prislonil nož, a je vmes posegla hči, februarja predlani izrekli prepoved približevanja. Žena je zahtevala razvezo. Ilikić se je preselil k zakoncema H. Adnan H. je pričal, da mu je Marina rekla, da Gorana ne mara več. »Da ga tudi sovraži ne, preprosto je ne zanima več,« je pojasnil. Ilikićeva sta se sicer potem še videvala; zaradi otrok. Na vprašanje, ali je bil obtoženi kdaj nasilen do žene, je Adnan H. odvrnil, da ni nikoli opazil česa takega. Je pa enkrat videl ureznino na obtoženčevi roki. Ilikić mu je pojasnil, da ga je porezala Marina in da sta se sprla zaradi brivskega aparata. Tudi Adnanova žena Agneš v obtoženčevem vedenju nikoli ni opazila kake agresije, čeprav so se pogosto videvali. Tudi kadar je kaj popil? »Ne. Vedno je bil miren, se smehljal, takrat ji je izražal še večjo ljubezen,« je izjavila. Tudi sicer je o obtožencu govorila v superlativih: da je najboljši oče, da je pomagal v gospodinjstvu, sesal, vozil otroka v vrtec in šolo. Zavrnila je trditve nekaterih prič, da je Marini, ko sta še živela skupaj, pobral bančne kartice. Po njenih besedah mu jih je Marina sama izročila, ker sta jo mama in sestra pogosto prosili za denar. Za Marino je še dejala, da se je zelo spremenila, ko je začela prijateljevati s sodelavko. »Začela je s pirsingom, tatuji, tega ni prej nikoli počela. Obnašala se je kot 20-letnica, bila pa je mati dveh otrok. Ni se hotela več družiti z mano, rekla je, da želi novo družbo,« je pričala Agneš H. in dodala, da ji tega ni zamerila.