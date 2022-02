Ruska reprezentanca je suvereno dobila ekipno tekmo, predvsem po zaslugi čudežne deklice Kamile Valijeve (na fotografiji, AP), ki se je v Pekingu vpisala v zgodovino umetnostnega drsanja. Postala je prva ženska, ki ji je na OI uspel četverni skok (drsalka se štirikrat zavrti v zraku za 360 stopinj) – in to dvakrat. A hitro je sledil šok, kajti pred igrami je bila pozitivna na prepovedano zdravilo za srce. Vzorec je bil oddan konec decembra lani, še pred njeno zmago na januarskem EP v Estoniji. V njenem telesu so odkrili prisotnost metaboličnega sredstva trimetazidin, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice.

To zdravilo je Svetovna protidopinška agencija (WADA) prepovedala zaradi možnega povečanja učinkovitosti pretoka krvi in prispevanja k povečani vzdržljivosti. Pozitiven test je laboratorij na Švedskem potrdil šele v torek, le dan po ruski zmagi na ekipni tekmi in zgolj nekaj ur pred podelitvijo kolajn. Zato so podelitev preložili za nedoločen čas, tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Mark Adams pa je to opisal z diplomatskim besednjakom: »Gre za pravno posvetovanje z mednarodno drsalno zvezo ISU. Ne bi želel navajati podrobnosti, a vpleteni so športniki, ki so osvojili kolajne. Doping? Ne, to so špekulacije, ki jih ne želimo komentirati, saj pravni postopek še ni končan.«

MOK vse teste preda Mednarodni agenciji za dopinške teste (ITA) in Mednarodnemu športnemu razsodišču (CAS), ki potem sprejemata morebitne sankcije za grešnike. Ruska protidopinška agencija (Rusada) je 15-letnici v torek prepovedala nastopati, a je že naslednji dan prepoved umaknila in ji tako omogočila nadaljevanje v Pekingu. ITA tej odločitvi Rusade nasprotuje (tudi WADA in ISU), CAS, ki ima na teh OI prav za takšne nujne primere dve hitri arbitraži (v njiju delujeta tudi Slovenki – Tjaša Andree Prosenc je podpredsednica ene od njiju, Vesna Bergant Rakočević je sodnica arbitraže), pa bo sprejel dokončno odločitev o usodi Valijeve, ki jo v torek čaka posamična tekma. Na njeno stran sta stopila tako ruski olimpijski komite kot urad predsednika Vladimirja Putina, v katerem so vse dopinške obtožbe (vse kontrole na EP in po njem ter med OI so bile negativne) označili za nesporazum, Kremljev tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa je dodal: »Kamila, ne skrivaj svojega obraza in ponosno hodi naokoli.«