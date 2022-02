Na Starem vrhu kmalu poligon za mlade tekmovalce

Za mlade, ki trenirajo smučanje, bo po novem vso zimsko sezono za treninge in tekmovanja na voljo del smučišča Stari vrh. To med drugim določa dogovor o sodelovanju med Smučarsko zvezo Slovenije ter občinama Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, ki so ga podpisali včeraj.