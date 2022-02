In še nekaj. S prodajami infrastrukture finančnim skladom in ne strateškim investitorjem bi bilo treba biti še posebej previden. Znan je poslovni model, ki ga imajo finančni skladi pri upravljanju kupljenega premoženja. Upam, da bo država, oziroma njene pristojne državne institucije, uveljavila predkupno pravico in preprečila izvedbo te razvojno škodljive prodaje. Preveč tovrstnih napak smo že naredili in upam, da smo se iz njih kaj naučili. Mladina