Poleg Nove Zelandije se je v Franciji najbolj prijelo posnemanje kanadskih tovornjakarjev, ki s tako imenovanim konvojem svobode v prestolnici Ottawa protestirajo proti obveznemu cepljenju. V minulih dneh so se v več francoskih mestih, najbolj odmevno v Nici, organizirali nasprotniki ukrepov proti širjenju epidemije, se z vozili zbrali v kolone ter krenili proti Parizu, da bi tam uprizorili svoj protest. Za francoskimi konvoji sicer ne stojijo avtoprevozniki, ampak gre očitno za bolj ohlapno strukturo po družbenih omrežjih povezanih ljudi vseh vetrov in političnih usmeritev s skupno zahtevo po omilitvi ali odpravi ukrepov, ki necepljenim otežujejo življenje in onemogočajo dostop do mnogih storitev.

»Tri leta se že vrtimo v krogu. Videli smo, kaj počno Kanadčani, in si rekli, da je to čudovito. In osem dni kasneje: bum – tudi tu je nekaj vnelo iskro,« je za Reuters dejal upokojeni Jean-Marie Azais, ki je s konvojem na poti v Pariz z jugozahoda države.

Francija in Pariz sta sicer vajena vrste protestov proti ukrepom zoper covid pa tudi drugih demonstracij, v zadnjih letih zlasti rumenih jopičev, ki so leta 2018 svoj protest začeli zaradi podražitev goriva, nadaljevali pa okoli drugih ekonomskih in družbenih vprašanj. Tokrat pa oblasti v Parizu pravijo, da v mestno središče ne bodo pustile nobenega konvoja. Za od včeraj do ponedeljka so prepovedale demonstracije, policija pa je z več tisoč pripadniki izdatno okrepila nadzor na cestninskih postajah in počivališčih na poti proti prestolnici. To sicer sprva udeležencev ni prepričalo. »Vseh ne morejo blokirati,« je rekla ženska v konvoju, ki je startal v Toulousu, »iti moramo naprej.«

Podobno kot pariške oblasti je ukrepala regionalna vlada v Bruslju, saj so udeleženci konvoja napovedali, da se bodo po francoski odpeljali še do 300 kilometrov oddaljene evropske prestolnice. V uradnem sporočilu oblasti sicer piše, da bodo prepovedali udeležbo tovornjakov na protestih, vendar je teh v francoskih konvojih bolj malo – večinoma gre za osebna vozila. Konvoj bi po začetnih načrtih moral do Bruslja prispeti v ponedeljek.

Kakšen je domet teh konvojev v Franciji, kjer je vsaj dvakrat cepljenih 80 odstotkov prebivalcev, zaradi covida pa je umrlo 134.612 ljudi, je težko reči, imajo pa precej potencialnega zaledja v rumenih jopičih, podprla jih je tudi skrajno desna predsedniška kandidatka Marine Le Pen. Čez dva meseca so namreč volitve, na katerih bo skoraj gotovo spet kandidiral predsednik Emmanuel Macron, ki so mu protesti rumenih jopičev povzročali veliko preglavic.