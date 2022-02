V pogovornem šovu Ami G Show na televiziji Pink je minuli teden gostovala srbska premierka Ana Brnabić, ki se je z gostjo, hrvaško pevko Martino Vrbos, zapletla v zanimiv pogovor. Političarka in Rečanka sta se namreč razgovorili o privlačnem srbskem predsedniku, horoskopu in retrogradnem Merkurju, Brnabićeva pa je razkrila tudi svojo fobijo pred hrošči. Med hrošči se še posebno boji smrdljivcev, je dejala, medtem pa se je po njeni jakni sprehajal prav smrdljivec. Ali je šlo za šalo sodelujočih v oddaji ali zgolj izjemno naključje, ni jasno, je pa dejstvo, da premierka hrošča ni opazila.

Tako je pogovor mirno tekel naprej, zanimiv pa je bil tudi brez odziva Brnabićeve, ki bi se zgodil, če bi smrdljivca opazila. Tako so gledalci oddaje lahko slišali, da Aleksandra Vučića občudujeta tako Brnabićeva kot Martina Vrbos. Še več, Vrbosova, ki živi v Beogradu z možem Bogoljubom Vidakovićem, s katerim ima sina Kosto in hčerko Milo, meni, da je srbski predsednik zelo privlačen, ključna pa je stabilnost, ki jo izžareva. »Lepota se za moje pojme ne kaže v videzu. Vse ženske imajo rade stabilnost in občutek, da se na moškega lahko zaneseš. Tak občutek imam, ko gledam Vučića. Z mojega zornega kota je eden od najprivlačnejših Srbov,« je povedala pevka in dodala, da Vučića njeni prijatelji kličejo kar njen drugi mož. tb