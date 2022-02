Srbija ima novo miss, za katero pravijo, da je najlepša miss v zadnjih 20 letih. Mediji so lepotico, ki bo Srbijo zastopala na izboru za miss sveta, minuli konec tedna lahko spoznali v eni od beograjskih restavracij. To je Anja Radić iz Beograda, 21-letna študentka projektnega menedžmenta, ki se občasno ukvarja tudi z manekenstvom. »Čustva in vznemirjenje so še vedno tu. Bila sem šokirana, ko so izgovorili moje ime. Mislim, da ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kako sem se počutila v tistem trenutku. Solze so seveda bile,« je v pogovoru za Telegraf.rs povedala mladenka, ki se je dotaknila tudi predsodkov o misicah. Kot pravi, bodo ti vedno obstajali, a sama posluša samo kritike tistih, ki so v življenju že kaj dosegli.

Družbena omrežja so, ko gre za najlepšo Srbkinjo Anjo Radić, polna pozitivnih komentarjev, med katerimi marsikateri govori o tem, da Srbija že dolgo ni imela tako lepe misice. Toda Radićeva se ni prvič potegovala za ta naslov. Miss Srbije je poskušala postati leta 2019 in je tudi prišla med najlepših 20, to pa je bilo tudi vse. A takrat še najstniška lepotica, ki ima več kot 15.000 sledilcev na instagramu, je verjela vase in se znova prijavila. Tokrat je bila uspešna. tb