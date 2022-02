Ne gre za prazno politično parolo. Laični volilci so instinktivno razbrali specifično lastnost kandidatov za poslanski sedež v državnem zboru. Politikom so pripisali lastnost »vsi so isti« zato, ker večino kot magnet neustavljivo privlači absolutna politična oblast. Tudi tedaj, ko se tega povsem ne zavedajo. Izvoljenemu predstavniku ljudstva namreč sistem predstavniške demokracije podeli delež absolutne politične (zakonodajne) oblasti. Opisana posebnost sistema predstavniške demokracije botruje tudi selekciji. Ta daje kandidatom z izrazitim nagnjenjem po absolutni politični oblasti prednost pred kandidati, ki hočejo služiti le interesom in blaginji ljudstva.

Bi lahko prepoznali politika z lastnostmi, ki ga ne uvrščajo v množico »vsi so isti«? Takšen politični obraz gotovo predstavlja Robert Golob. Njegova govorica je, če jo primerjamo z govorico prekaljenih politikov, kot bi prihajal z drugega planeta. Ne uporablja manter o vrednotah Unije, ki jih evropski politiki omenjajo že refleksno. Govorijo o spoštovanju človekovega dostojanstva, svobodi, demokraciji, enakosti, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic in ob tem neprizadeto spremljajo kršenje prav teh vrednot. Med državami, ki sistematično rušijo demokratične temelje Unije, je tudi Slovenija z avtokratskim režimom, ki ga upravlja prvak stranke SDS Janez Janša.

V naši politični praksi v delovanju parlamentarnih političnih strank najdemo dve skrajnosti. Eno skrajnost političnega organiziranja predstavlja stranka SDS. Absolutna oblast vseh poslancev te stranke je združena v rokah Janeza Janše, prvaka te stranke. Stranka deluje po vojaškem načelu subordinacije. Drugo skrajnost predstavlja dezorganizirana politična stranka, ki obstaja le na papirju. Absolutna politična oblast takšne stranke je domena posameznega poslanca. Takšni stranki sta (bili) DeSUS in SMC. Preostale politične stranke delujejo nekje med tema dvema skrajnostma.

Avtokratski režim v rokah Janše sistematično odpravlja demokratično ureditev države in omejuje človekove pravice in svoboščine, čeprav so te varovane z ustavo. Ustavna določba (5. člen), da »država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in svoboščine«, ostajajo v okolju avtokratskega upravljanja države mrtve črke na papirju. Ko bi avtokratski režim uresničeval v ustavo zapisane obveznosti države, potem to ne bi bil več avtokratski režim.

Države s predstavniško demokracijo imajo podobno kot Slovenija nerešljiv problem. Ta politični sistem ni jamstvo, da se ne more povsem legalno vzpostaviti tudi avtokratski režim, ki odpravlja vse prvine demokratične ureditve. Brezizhodnost povečuje še sistem varovanja ustavne ureditve države. Ustavno sodišče nima na voljo orodij, s katerimi bi lahko učinkovito ustavilo proces spreminjanja demokratične ureditve države v nedemokratični avtokratski režim. Očitno so pisci ustave prezrli, da se v parlamentarni demokraciji lahko (celo) legalno vzpostavi tudi nedemokratični režim upravljanja države. Predsednik ustavnega sodišča razlaga, da ustavno sodišče ne deluje kot visoko usposobljena gasilska enota. Toda v pogojih, ko predstavniški sistem dopušča legalizacijo avtokratskega režima upravljanja države, bi potrebovali prav »gasilsko« nastrojeno ustavno sodišče. Ko v breznih avtokratizma poniknejo človekove pravice in temeljne svoboščine, tudi demokratične ureditve države ni več mogoče braniti.

Slogan »vsi so isti« moramo razumeti kot opozorilo javnosti, da je treba odpraviti (ne le omejiti) absolutno oblast političnih strank. Tudi iz razloga, ker prav absolutna oblast političnih strank predstavlja osnovo (podstat) za vzpostavljanje avtokratskega režima upravljanja države.

Janez Krnc, Litija