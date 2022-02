Prenosnik matebook 14s ima zaslon z diagonalo 36 centimetrov (14,2 palca), pri čemer zaslon zaseda 90 odstotkov ohišja. Dimenzije naprave so kompaktne in obsegajo 31,4 centimetra v širino, 23 centimetrov v višino ter okoli 1,6 centimetra v debelino. Prenosnik ob tem tehta okoli 1,43 kilograma. To ni na ravni izredno lahkega Huaweijevega matebooka x iz leta 2020, ki je tehtal vsega en kilogram, a je zelo spodobna teža in le okoli 140 gramov več od Applovega kompaktnega prenosnika macbook air m1.

Kljub majhnim dimenzijam tipkovnica prenosnika matebook 14s ni utesnjena. Tipke so velike in z zadostnim razmikom. Pričakovano manjka ločena številčnica. Tipke imajo soliden hod, znajo pa biti ob koncu pritiska nekoliko trde, a je uporaba vseeno udobna. Za tipkanje v nočnih urah skrbi bela hrbtna osvetlitev tipk.

Prenosnik poganja operacijski sistem windows 10, ki ga je mogoče brezplačno nadgraditi na windows 11. Mnogi bodo veseli, da se kamera tokrat seli s tipkovnice v obrobo nad zaslonom. Na spodnji plati prenosnika pa najdemo reže za izpust toplega zraka, a med običajnim delom s prenosnikom ventilatorjev ni slišati. Tudi ob težkih naporih ne postanejo pretirano glasni.

Zaslon matebooka 14s je LTPS, občutljiv za dotik in ima ločljivost 2520x1680. Izpostaviti gre neobičajno razmerje med stranicami zaslona 3:2, ki je pisano na kožo predvsem pisarniškemu delu, saj ponuja višjo sliko. Nekoliko manj praktično je za videe, kjer nastane nekaj obrobe oziroma maske. Še posebej nehvaležno pa je to razmerje za igranje videoiger, saj ga mnoge niti ne podpirajo. Gostota slikovnih pik zaslona znaša 213 pik na palec, barvna lestvica obsega 100 odstotkov sRGB, največja svetilnost znaša 400 kandel, osveževanje slike pa je lahko 60- ali 90-herčno.