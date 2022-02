V ponedeljek, dan pred razglasitvijo nominacij za oskarje, so na dan prišle tudi nominacije za najslabše filmske dosežke, ki se bodo potegovali za zlate maline. Glede na število nominacij, in sicer devet, je bil najslabši film minulega leta Netflixov muzikal Diana the Musical, pristal pa je v vseh pomembnih kategorijah: za najslabši film, za najslabšo režijo, najslabšo glavno moško in žensko vlogo ter najslabšo stransko žensko in moško vlogo. Po številu nominacij filmu Diana the Musical sledite triler Karen, ki jih je prejel pet, in še en Netflixov film, reinterpretacija Hitchcockovega filma Dvoriščno okno z naslovom The Woman in the Window z Amy Adams v glavni vlogi. Za najslabši film sta sicer poleg omenjenih treh nominirana še filma Infinite in Space Jam: A New Legacy, za najslabšega igralca Scott Eastwood (Dangerous), Roe Hartrampf (Diana the Musical), LeBron James (Space Jam: A New Legacy), Ben Platt (Dear Evan Hansen), Mark Wahlberg (Infinite), za najslabšo igralko pa Amy Adams, Jeanna de Waal (Diana the Musical), Megan Fox (Midnight in the Switchgrass), Taryn Manning (Karen) in Ruby Rose (Vanquish).

Letos je bila poleg tradicionalnih kategorij uvedena tudi posebna kategorija za Brucea Willsa, namenjena izboru njegove najslabše vloge med osmimi filmi iz leta 2021, to pa so American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death in Survive the Game. Zlate maline bodo podelili dan pred podelitvijo oskarjev, 26. marca. tb