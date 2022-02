Modela galaxy s22 in galaxy s22+ sta glede dizajna močno podobna lanskim različicam – predvsem se vrača vpadljiva, a hkrati všečna ploščad s hrbtnimi kamerami. Hkrati se bo galaxy s22 letos vrnil med mobilnike iz premijskih materialov. Če je bilo hrbtišče cenejšega modela galaxy s serije lani iz plastike, bodo letos vsi trije modeli, vključno z galaxy s22 ultra, tako spredaj kot zadaj opremljeni z nadgrajeno različico najkakovostnejšega stekla za mobilnike ta hip – gorilla glass victus+. Preostalo ohišje naprav je iz aluminija.

Galaxy s22 bo nagovarjal predvsem ljubitelje nekoliko manjših mobilnikov. Diagonala njegovega zaslona meri 15,49 centimetra (6,1 palca), medtem ko je diagonala galaxy s22+ 16,76 centimetra (6,6 palca). Oba zaslona sta AMOLED, ploska, podpirata HDR10+, imata pa tudi enako ločljivost 2340×1080. To v primeru s22 pomeni gostoto 425 pik na palec (ppi), v primeru s22+ pa 393 ppi. Oba modela imata dinamično osveževanje slike v razponu od 10 hercev do 120 hercev. Osveževanje slike se prilagaja dogajanju na zaslonu in tako varčuje s porabo energije, ko so višje frekvence odveč.

Oba mobilnika premoreta iste kamere. Na prednji strani je sredi čela kamera za sebke z ločljivostjo 10 milijonov pik (MP). Na hrbtni strani so kamere tri. Glavna širokokotna z ločljivostjo 50 MP in optično stabilizacijo, ultraširokokotna z ločljivostjo 12 MP in 120-stopinjskim vidnim kotom, za polno mero pa še teleobjektiv z ločljivostjo 10 MP in 3-kratno optično povečavo ter 30-kratno digitalno. Tudi teleobjektiv ima optično stabilizacijo slike. Samsung ob tem obljublja še celo vrsto tehnoloških nadgradenj, vključno s 23 odstotkov večjim tipalom glavne kamere v primerjavi z lanskimi modeli ter obilico umetne inteligence, ki naj bi zmanjševala šume na fotografijah, povečala količino podrobnosti in sploh izboljšala kakovost fotografij. Prav tako obljubljajo manj tresljajev in manj šuma med snemanjem videov. Bomo videli na testih.

Galaxy s22 ima baterijo z zmogljivostjo 3700 miliamperskih ur (mAh) in podpira 25-vatno hitro polnjenje oziroma 15-vatno brezžično polnjenje. Pri s22+ je baterija 4500-mAh, možno pa je tudi ekspresno polnjenje do 45 vatov oziroma 15-vatno brezžično polnjenje. Oba telefona podpirata omrežja 5G in imata certifikat odpornosti proti prahu in vodi IP68, kar pomeni potopitev na globino 1,5 metra pod vodo do 30 minut.

Oba telefona sta že na voljo za prednaročila. Galaxy s22 z 8 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje stane 849 evrov, model s 256 GB prostora za shranjevanje pa 899 evrov. S22+ z 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora medtem stane 1049 evrov.

Galaxy s22 ultra Mobilnik galaxy s22 ultra se že na prvi pogled loči od s22 in s22+ in veliko bolj spominja na galaxy note 20, ki je izšel pred dvema letoma. Namesto hrbtne ploščadi za kamere se vsak objektiv posebej dviguje nad hrbtišče, zgornja in spodnja stranica naprave sta ploski, zaslon je nekoliko ukrivljen, predvsem pa je naprava opremljena s pisalom s-pen, vgrajenim v ohišje. Mobilnik ima velik AMOLED-zaslon z diagonalo 17,27 centimetra (6,8 palca), ločljivostjo 3088×1440 oziroma gostoto 500 ppi in dinamičnim osveževanjem zaslona z izrednim razponom od 1 do 120 hercev. Na sredini čela zaslona najdemo kamero z ločljivostjo 40 MP, na hrbtni strani pa štiri kamere. Glavna širokokotna kamera ima ločljivost 108 MP, ultraširokokotna kamera 12 MP in 120-stopinjski vidni kot, družbo pa jima delata kar dva teleobjektiva. Prvi s 3-kratno optično povečavo in drugi z 10-kratno optično povečavo. Poleg tega je možna še 100-kratna digitalna povečava, ki pa je tradicionalno bolj za okras. Zmogljivost baterije pri ultri znaša 5000 mAh, mobilnik pa podpira do 45 vatov ekspresnega polnjenja oziroma 15-vatno brezžično polnjenje. Prav tako podpira omrežja 5G in ima certifikat IP68. V Sloveniji so prednaročila že odprta, cena pa znaša 1349 evrov za model z 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Za model s 512 GB prostora je treba odšteti 1449 evrov.