Generalni direktor WHO je danes obiskal podjetje Afrigen Biologics and Vaccines v Južni Afriki, ki je izdelalo prvo cepivo tipa mRNK na celini s sekvencioniranjem genetske kode, ki jo je za svoja cepiva uporabila Moderna.

Na novinarski konferenci po obisku je Tedros napovedal, da se lahko akutna faza pandemije konča že letos pod pogojem, da se doseže 70-odstotna svetovna precepljenost do sredine junija ali julija.

»Če bo to doseženo, se bo akutna faza res končala, in to tudi pričakujemo,« je dejal. Dodal je, da je cepivo, ki ga je razvilo podjetje Afrigen, bolj primerno za okoliščine, v katerih se bo uporabljalo. Imelo naj bi manj omejitev pri shranjevanju in se bo prodajalo po nižji ceni. Cepivo bo pripravljeno za klinične preskuse novembra, odobritev pa se pričakuje v letu 2024.

V regionalnem uradu WHO za Afriko so izpostavili, da so afriške države prejele več kot 587 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, imajo pa pri cepljenju še vedno težave, tako da je samo enajst odstotkov prebivalcev polno cepljenih.