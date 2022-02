Hrvaški pevec Jacques Houdek se pogosto šali na svoj račun, tokrat pa se je odločil, da šale prepusti drugim. Glasbenik, ki je Hrvaško leta 2017 zastopal na Evrosongu, je svoje sledilce na facebooku pozval k sodelovanju na nagradnem natečaju za najboljšo šalo o sebi. »No, pa da vas slišim – kateri je najboljši vic, ki ste ga slišali o Jacquesu?« je zapisal in zmagovalcu obljubil pico. Čeprav mnogim njegovim oboževalcem ideja o šalah na račun talentiranega pevca, iz katerega se del javnosti norčuje predvsem zaradi njegove čezmerne teže, ni bila všeč, je na glasbenikov naslov prišlo kar nekaj šal, po njegovem mnenju tudi dobrih.

Jacques je na prvo mesto po krajšem premisleku postavil šalo: »Jacques je samo en, za drugega enostavno ni prostora.« Na drugem mestu je pristala šala: »Jacques Houdek pride k vulkanizerju zamenjat gume na avtu. Vulkanizer ga vpraša: 'Ali hočete zimske?' Jacques pa odgovori: 'Lahko 30 dkg.'« Na tretjem mestu pa se je znašla šala: »H kateremu zdravniku gre Jacques, ko je bolan? K dr. Oetkerju.« Posebno nagrado je dobila tudi oboževalka, ki je predstavljala vse tiste, ki se niso želeli šaliti na njegov račun. Zapisala je: »Poslušam tvojo glasbo, odkar sem bila majhna, torej odkar si začel peti. Vicev o tebi pa nikoli nisem marala. Prevelika faca si in preveč dober pevec in tu po mojem mnenju ni prostora za kakršne koli šale. Mislim, kdo ne mara vicev? Ampak vemo, kaj so vici in o kom.« tb