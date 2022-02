Vozil ukradeno kolo

Ogromno sreče je imel lastnik ukradenega električnega gorskega kolesa, ki je v ponedeljek izginil iz kleti v ljubljanski Šiški. Dva tisoč evrov vredno prevozno sredstvo so policisti namreč našli na Viču, obenem pa so prijeli še osumljenca, ki se je z njim prevažal. Ta se je sicer trudil, da bi ostal na prostosti, saj je kolo odvrgel in se pognal v dir, a so ga možje v modrem vseeno prijeli. Več sreče (ali pa so bili le malce bolj spretni) so imeli tatovi, ki so zadnje čase kradli po različnih delih naše lepe dežele. V Trebnjem so izpred hleva odnesli dva konjska komata z uzdami, v bližini Kopra so iz skladišča odnesli šankomat, žar, pečice in nekaj posode, v Črnem Kalu pa dele kotla za žganjekuho. Očitno bo veselo! Morda se bodo za skupno zabavo povezali z nepridipravi iz Šmartnega ob Paki, ki so iz aparata za meso odnesli več salam in nekaj denarja, ali pa s tistimi iz Krškega, ki so iz zamrzovalne skrinje ukradli 20 kilogramov mesa. Iz sušilnice v Metliki so izginili trije kosi sušene slanine in trije zašinki, na Pristavi pri Raki pa prav tako meso in koruza. Dober tek.