Zadnja pika: Skromno!

skrômen -mna -o prid., skrômnejši (ó ō); 1. ki ne poudarja svojega pomena, vrednosti: bil je tih, skromen delavec; pravi učenjaki so skromni; // ki nima velikih potreb, zahtev, zlasti materialnih: biti, postati skromen; skromna kmečka ženska; 2. ekspr. ki ima samo osnovne, nujne sestavine, lastnosti, navadno slabše kakovosti: postavili so mu skromen spomenik; skromna hiša; oprema je zelo skromna // ki ima malo tega, kar izraža določilo: po obsegu in lepoti skromno grajsko poslopje / tehnično skromen scenarij; 3. ekspr. po količini, stopnji majhen: zastavili so si razmeroma skromne cilje; radioaktivno sevanje je že v skromnih odmerkih zelo škodljivo; drama je doživela le skromen uspeh; letošnji pridelek je zelo skromen; publ. na razpolago so imeli le skromna denarna sredstva; 4. ekspr. ki vsebuje malo raznovrstnih elementov: na mizi ga je čakala skromna večerja; ● evfem. hiše na koncu vasi so zelo skromnega videza, slabe, revne; ekspr. najprej je prikazal skromne začetke razvoja te vede, majhne, na videz nepomembne (Slovar slovenskega knjižnega jezika)