Uvrstitve skakalcev je žirija objavila po dobri uri seštevanja točk

Te dni, ko nekateri že računajo, koliko kilogramov zlata in preostalih žlahtnih kovin bodo z letošnjih zimskih olimpijskih iger na Kitajskem prinesle naše športnice in športniki, med katerimi po žlahtnosti prednjačijo smučarske skakalke in skakalci, ni odveč pogledati, koliko prostora so temu zares atraktivnemu in svojstvenemu športu naši časniki posvečali v zgodnejšem obdobju preteklega stoletja. Ugotavljamo, da kar veliko. Od časov, ko fotografij ni bilo več tako hudo zahtevno prenesti na časopisni papir, so ob vseh večjih skakalnih dogodkih tudi fotografije skakalcev praviloma zasedale naslovnice časnikov. S teh fotografij je mogoče razbrati ves razvoj te panoge. Skokom, ko je skakalec s pokrčenimi koleni nekako čepel na smučkah, so sledile slike skakalcev s pokončno vzravnanimi telesi in rokami ob telesu, v odročenju ali dvignjenimi nad glavo. Sledile so tehnike, ko se je kot med položajem vzporedno postavljenih smuči in telesom skakalca vedno bolj manjšal. Ko so dosegli skoraj ležeči položaj, so najprej skakali z rokami naprej, zatem pa v tako imenovanem ribjem slogu z rokami ob telesu. Oblečeni v trenirke in puloverje ter z volnenimi kapami na glavi. Ja, na manjših tekmovanjih so skakali tudi oblečeni v kavbojke, kot smo našli zapisano v časopisnem poročilu z nekega tekmovanja na Dolenjskem sredi šestdesetih let preteklega stoletja. Danes vsi skačejo v posebnih kombinezonih, katerih mere so strogo predpisane in zaradi katerih smo pred dnevi doživljali tako dramatične trenutke na za nas zlati mešani ekipni tekmi. Tudi čelade so že nekaj desetletij del obvezne skakalne opreme. Vsi ti časopisni zapisi samo govorijo, kako dolgo in bogato tradicijo imajo smučarski skoki pri nas in kakšen vpliv imajo na razvoj svetovnega skakanja. Nenazadnje je človek v naši Planici prvič preletel tako 100 kot 200 metrov, pa tudi prvo tekmovanje mešanih ekip na svetu je bilo leta 2015 izpeljano v našem ljubljanskem Mostecu.