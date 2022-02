Razmegljeno: Svet po lastni meri, tudi z nasiljem!

Nedavno je Slovenijo pretresel brutalen femicid Amande Gashi. Pretepena je bila do smrti. Nasilni partnerji so v Sloveniji leta 2019 ubili štiri žene, leta 2020 sedem in lani osem. Pred nasiljem ženske z otroki zbežijo v varne hiše in celo v tujino, zamenjajo kraj bivanja in ne zapuščajo domov brez spremstva, kljub temu pa živijo v strahu in s posledicami zlorab. Redke si upajo javno spregovoriti, četudi anonimno. Večina jih ne zmore nasilneža niti prijaviti. Molče trpijo, ko jih njihovi partnerji pretepajo in se nad njimi izživljajo, skriti za zidovi doma.