Lep je svet, kjer star papir in zamaški rešijo vse probleme

Akcije zbiranja starega papirja so dobra ideja in jih poznamo še iz časa socializma. Otroke spodbujajo k razmisleku o izdelavi, porabi in potrati papirja, in tudi o recikliranju. Hkrati so priložnost, kako ob dobrem delu zaslužiti nekaj denarja, skupaj, za razredno skupnost. Te prakse so, vsaj pri nekaterih, prispevale k izoblikovanju občutka solidarnosti v odnosu do ljudi in okolja. Zbiranje starega papirja na osnovnih šolah poteka še danes, razredi med seboj tekmujejo, kateri ga bo zbral več, na koncu gredo skupaj na sladoled ali v kino, nekaj denarja pa ponavadi namenijo šolskemu skladu in od tam tudi sofinanciranju vsebin, ki bi bile socialno ogroženim sicer nedostopne.